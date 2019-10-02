هاشتاج ارحل يا تميم يتصدر تويتر.. ومغردون: الكل عرف خيانتك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ارحل_يا_تميم .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات عليه كالتالي :



‏‎#ارحل_يا_تميم

..الشعب بيقولك غور في داهيه .. الثورة قادمة.. بنصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك



‏ارحل يا تميم ‎#ارحل_يا_تميم



‏#ارحل_يا_تميم

كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب



‏‎#ارحل_يا_تميم

الكل عرف خيانتك 👊👊



‏‎#ارحل_يا_تميم

ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم



‏‎#ارحل_يا_تميم

خربت ودمرت وراعي الارهاب الاول في العالم

ثوره قطريه علي يتيم المجد يساوي وطن عربي امن ان شاء الله

ارحل ارحل ارحل يا يتيم