هاشتاج ارحل يا تميم يتصدر تويتر.. ومغردون: الكل عرف خيانتك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ارحل_يا_تميم .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات عليه كالتالي :
#ارحل_يا_تميم
..الشعب بيقولك غور في داهيه .. الثورة قادمة.. بنصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك
ارحل يا تميم #ارحل_يا_تميم
#ارحل_يا_تميم
كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب
#ارحل_يا_تميم
الكل عرف خيانتك 👊👊
#ارحل_يا_تميم
ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم
#ارحل_يا_تميم
خربت ودمرت وراعي الارهاب الاول في العالم
ثوره قطريه علي يتيم المجد يساوي وطن عربي امن ان شاء الله
ارحل ارحل ارحل يا يتيم
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات عليه كالتالي :
#ارحل_يا_تميم
..الشعب بيقولك غور في داهيه .. الثورة قادمة.. بنصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك
ارحل يا تميم #ارحل_يا_تميم
#ارحل_يا_تميم
كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب
#ارحل_يا_تميم
الكل عرف خيانتك 👊👊
#ارحل_يا_تميم
ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم
#ارحل_يا_تميم
خربت ودمرت وراعي الارهاب الاول في العالم
ثوره قطريه علي يتيم المجد يساوي وطن عربي امن ان شاء الله
ارحل ارحل ارحل يا يتيم