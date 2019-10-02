Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هاشتاج ارحل يا تميم يتصدر تويتر.. ومغردون: الكل عرف خيانتك

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
ارحل يا تميم
ارحل يا تميم
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ارحل_يا_تميم .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات عليه كالتالي :

‏‎#ارحل_يا_تميم
..الشعب بيقولك غور في داهيه .. الثورة قادمة.. بنصحك تهرب وتاخد ديلك في سنانك

‏ارحل يا تميم ‎#ارحل_يا_تميم

‏#ارحل_يا_تميم
كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب

‏‎#ارحل_يا_تميم
الكل عرف خيانتك 👊👊

‏‎#ارحل_يا_تميم
ارحل يا تميم اشتقنا الي حضن اخواننا القطريين اللي انت مش منهم

‏‎#ارحل_يا_تميم
خربت ودمرت وراعي الارهاب الاول في العالم
ثوره قطريه علي يتيم المجد يساوي وطن عربي امن ان شاء الله
ارحل ارحل ارحل يا يتيم
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن حقيقة مساندة تركي آل شيخ للخطيب ضده

هنفذ عمليات تولع الدنيا.. الإخوان نادمون على استغلال الهارب محمد علي

عدلي القيعي يرد على غضب الزملكاوية من تصريحاته الأخيرة.. فيديو

أبرز ما جاء خلال لقاء الهلال والسد وتصريحات المدربين والصحف العالمية.. فيديو

مصادر بالكاف.. تأهل الزمالك لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.. فيديو

الاهالي يصرخون من منهج دراسات 4 ابتدائي: 11 درسا لتعقيد أولادنا وقتل طفولتهم.. والوزارة ترد

Advertisements

نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قال لي ملكش فلوس بعد ما طلبوا مني تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي

فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

وقعت بدون مقابل.. نجم الأهلي السابق يكشف كواليس انتقاله إلى الزمالك

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

لقاء الخميسي تفجر مفاجأة مدوية وتصدم الجمهور على الهواء.. شاهد

مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن حقيقة مساندة تركي آل شيخ للخطيب ضده

هجوم ناري من مرتضى منصور على المرأة الحديدية بـ الكاف

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يدافع عن الخطيب ويهين أمير قطر.. محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر

مذيعة تداعب وائل الإبراشي على الهواء.. أخيرا قلتها.. فيديو

تعليق مثير من أحمد حسن على أزمة النادي الأهلي ورئيس الزمالك.. فيديو

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

تسريب جنسي لـ قائد مليشيات الإخوان الهارب بهجت صابر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم بـ اطلالة جميلة.. والجمهور: خسيتي قوي

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

بنطلون صاعقة.. أحدث ظهور لـ شقيقة هنا الزاهد