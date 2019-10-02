حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2-9-2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاربعاء 2- 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 2 اكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الأربعاء 2 -10- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات والأحداث غيرالمتوقعة قد تعيش اليوم مغامرة أو تجربة تلهمك.





حظك اليوم الأربعاء2 -10- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





عاطفيا واجتماعيا: تراجع أورانوس في برجك قد يدفعك لمراجعة نفسك وخبراتك ورؤيتك للأمور وللأشخاص.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أموالك وتخطط لبعيد.





حظك اليوم الأربعاء 2-10-2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه لأنك قد تبالغ في طلبك للمثالية.

مهنيا وماليا: ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.





حظك اليوم الاربعاء2 -10- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى









مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

اجتماعيا وعاطفيا: يمدك الفلك بالحماس ويجعلك اليوم مميزا وقد تلتقي اليوم بمن يقدر جهودك وشخصك.





حظك اليوم الاربعاء 2-10- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





مهنيا واجتماعيا: تجد اليوم أن لديك رغبة في الاستقلال ويمنحك ذلك إصرارا قد يصل إلى حد العناد كثيرا.. انتبه لذلك.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك بحماية نفسك من بعض الأقارب الفضوليين والمتدخلين في شئونك الخاصة.









حظك اليوم الاربعاء 2 -10- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





عاطفيا وعائليا: فينوس وعطارد في برجك يدفعانك لمشاركة من تحب بأفكار مثيرة وتبدو مقنعا.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعل ذهنك متقدا ويساعدك على التوسع واتخاذ قرارات حكيمة.





حظك اليوم الاربعااء 2 -10- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم للاجتهاد في إدارة نفقاتك وأمورك المهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للوقوع في أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة.









حظك اليوم الاربعاء 2-10- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تتميز بديناميكية ويقظة ذهنية وتؤثر فيمن حولك.

عائليا وعاطفيا: تتمكن من فرض إرادتك ورغباتك بذكاء وتلفت إليك الأنظار وتفتن الجنس الآخر!





حظك اليوم الاربعاء 2 -10- 2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وقد تميل لتحليل المواقف بدقة وينصحك الفلك بالعمل خلف الستار، وقد تكون بحاجة للهدوء والانعزال قليلا.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تعطي مزيدا من الاهتمام لمن تحب.









حظك اليوم الاربعاء 2 -10- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على الدعم بسهولة، وتتواصل جيدا مع من حولك وتتوطد صداقات.

عاطفيا: تبدو أكثر تحررا وأكثر قدرة على إيجاد حلول لمشكلة عاطفية عالقة.





حظك اليوم الاربعاء 2-10- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى





مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.