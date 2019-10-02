تامر حسني يشعل حفل جامعة الإسكندرية.. صور

أحيا الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ضخماً، مساء الثلاثاء، في كليب الآداب جامعة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير جدًا.





وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، و"ناسيني ليه"، و"100 وش"، و"عمري ابتدا"، وغيرها من الأغاني.





كما أحيا تامر حسني، مؤخرًا حفل غنائي ناجح في جامعة مصر الدولية، وقد حرص على توجيه الشكر لكل الطلاب عقب إنتهاء الحفلات وذلك من خلال السوشيال ميديا.



