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فن

عرض فيلم الممر حصرياً على ON E وDMC بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
الممر
الممر
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آيه عاطف
يعرض فيلم "الممر"، حصريًا على كل من شاشتي "ON E" وDMC، وذلك احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، ويتم عرضه على قناة "ON E" يوم الأحد 6 أكتوبر وتتم إعادته يوم السبت 12 أكتوبر.

بينما يعرض على قناة الـ DMC يوم الجمعة 11 أكتوبر، ويعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

"الممر" بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ويتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
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