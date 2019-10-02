عرض فيلم الممر حصرياً على ON E وDMC بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

يعرض فيلم "الممر"، حصريًا على كل من شاشتي "ON E" وDMC، وذلك احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، ويتم عرضه على قناة "ON E" يوم الأحد 6 أكتوبر وتتم إعادته يوم السبت 12 أكتوبر.





بينما يعرض على قناة الـ DMC يوم الجمعة 11 أكتوبر، ويعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.



