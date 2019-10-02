تعليق جديد من دونالد ترامب على محاولات عزله

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يحدث من محاولات للبدء في إجراءات عزله هو "انقلاب".





وقال دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه توصل لاستنتاج بأن ما يحدث من مساءلات برلمانية للبدء في إجراءات عزله هو انقلاب للاستيلاء على سلطة الشعب وتصويتهم وحرياتهم.





وأشار دونالد ترامب، إلى أنها محاولة انقلابية على تعديل الدستور والجدار الحدودي والحقوق التي منحها الله للمواطن في الولايات المتحدة الأمريكية.



