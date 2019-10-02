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أخبار العالم

تعليق جديد من دونالد ترامب على محاولات عزله

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يحدث من محاولات للبدء في إجراءات عزله هو "انقلاب".

وقال دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه توصل لاستنتاج بأن ما يحدث من مساءلات برلمانية للبدء في إجراءات عزله هو انقلاب للاستيلاء على سلطة الشعب وتصويتهم وحرياتهم.

وأشار دونالد ترامب، إلى أنها محاولة انقلابية على تعديل الدستور والجدار الحدودي والحقوق التي منحها الله للمواطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك عقب بدء مجلس النواب الأمريكي تحقيقا لمساءلة الرئيس ترامب والبدء في إجراءات عزله من منصبه على خلفية مكالمة مع رئيس أوكرانيا قيل إنه طالبه باستهداف منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن وابنه.
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