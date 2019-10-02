اليمن يدين طرد الحوثيين لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع بعد دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.



وعدّ وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية من اعتداء ضد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن تأكيدًا لمضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية التابعة لإيران بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.



وطالب الإرياني الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.