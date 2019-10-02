ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة ناتشو في مواجهة كلوب بروج البلجيكي

صرح ريال مدريد بأن مدافعه الإسباني ناتشو فيرنانديز تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة اليمنى خلال مباراة الميرنجي، وكلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء، التي انتهت 2-2، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وقال ريال مدريد، في بيان صدر عقب المباراة: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".





واستبدل ناتشو بين شوطي المباراة ليحل بدلاً منه البرازيلي مارسيلو، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.



