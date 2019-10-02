Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة ناتشو في مواجهة كلوب بروج البلجيكي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
ناتشو
ناتشو
Advertisements
أ ش أ
صرح ريال مدريد بأن مدافعه الإسباني ناتشو فيرنانديز تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة اليمنى خلال مباراة الميرنجي، وكلوب بروج البلجيكي، الثلاثاء، التي انتهت 2-2، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد، في بيان صدر عقب المباراة: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".

واستبدل ناتشو بين شوطي المباراة ليحل بدلاً منه البرازيلي مارسيلو، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.

وعلى الأرجح سيغيب ناتشو عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى 8 أسابيع إذا ما تبيَّن أن إصابته هي التواء في الركبة.
Advertisements

ترشيحاتنا

عرض فيلم الممر على ON E وDMC احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر قريبا

شروط الحصول على رخصة قيادة بقانون المرور الجديد.. تفاصيل

شاهد.. تركي آل شيخ يهين أمير قطر بهذه الطريقة

شهم ونبيل.. النادي الأهلي يشيد بموقف تركي آل شيخ من تجاوزات رئيس الزمالك.. فيديو

رد فعل حاسم من النادي الأهلي حال تكرار تجاوزات مرتضى منصور.. فيديو

نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون صاعقة.. أحدث ظهور لـ شقيقة هنا الزاهد

شاهد.. ريم البارودي تستغني عن شعرها القصير.. والجمهور: الطويل عليكي أحلى

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني