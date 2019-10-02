رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتفقد أعمال التجديدات في محطة الطود

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندس محمد يحيى كمال سليمان ، مساء الثلاثاء، أعمال التجديد التي تتم بمحطة مياه الطود المدمجة.



وأعرب رئيس الشركة عن تقديره لجهود العاملين لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الطود.



وفي سياق متصل، تستكمل الشركة حملاتها للتوعية بأهمية المياه وأساليب الترشيد، طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة ومديرية التربية والتعليم، في إطار مبادرة وزارة التربية والتعليم لتفعيل دور "المشاركة المجتمعية".