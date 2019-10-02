ضبط 1.4 طن أسماك مملحة فاسدة في الإسكندرية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها الرقابية على الأسواق؛ لحماية المواطنين من أي مخاطر نتيجة وجود أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وأسفرت الحملات - وفقا لبيان صادر عن مركز الإعلام - عن ضبط كمية 23 كيلو جراما من السمك البلطي غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط عدد 5 براميل سردين مملح وزن البرميل 200 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك.



كما أسفرت الحملات عن ضبط كمية 420 كيلو جراما من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.