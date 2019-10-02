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رياضة

30 لاعبا في القائمة النهائية لفريق سوهاج بالموسم الجديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
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كتب : رباب الهوارى
استقر الجهاز الفني للفريق الاول بنادي سوهاج علي قيد 30 لاعباً في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وجاءت أسماء اللاعبين المقرر قيدهم لخوض منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، كالتالي:

بهاء صابر أحمد علي 
محمد محمد فتح الله محمد 
أدهم عطيه رمضان 
محمد ثروت نصر الدين 
أسامه مصطفي محمد 
اسلام طارق حلمى 
عادل رجب ابوالنور 
محمد عبدالسميع عبدالناصر 
ابراهيم السيد عبدالمنعم 
محمد جمال عبدالراضي 
محمود محرم السعيد 
احمد جمال عبدالفتاح 
محمد سعيد حفظي 
محمد ناجح حسين 
معاذ فتحي يحيي 
محمود خليل يونس 
ايمن رضا ابراهيم 
محمود شعبان عويس 
صالح أحمد صالح 
أحمد أحمد سيد 
أحمد حاتم عبدالمنعم 
محمود نبيل محمود 
محمد مصطفي السيد 
محمد احمد فرج 
عبدالله أشرف علي 
محمد صبرى محمد
جون امباهو /افريقي 
شعبان كمال أحمد 
محمد مصطفي عبدالله 
احمد سعد أحمد 

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتي أجريت داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي سوهاج الرياضي، أولي مبارياته أمام فريق المنيا على ملعب إستاد المنيا الرياضي.
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