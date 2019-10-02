حرق الدهون العنيدة بعدة حيل مجربة.. انتبهي لـ رقم 5

حرق الدهون وبناء العضلات يبحث عنه الكثير من الرجال والسيدات خاصة أن كثرة الدهون تتسبب فى فقدان الطاقة والشعور بالخمول والكسل.





وإليك أطعمة صحية تساعد على حرق الدهون وبناء العضلات فى الوقت نفسه، وتحسين الهضم، وبالتالى المساعدة فى فقدان الوزن وتعزيز عملية التمثيل الغذائى، ادخليها إلى نظامك الغذائي:





1- حرق الدهون وبناء العضلات بالكرات ..





الكرات من الأطعمة الغنية بالألياف والتى تزيد من الهضم والقضاء على الدهون الزائدة وتحسين الإمساك وبالتالي المساعدة في فقدان الوزن.





2- حرق الدهون وبناء العضلات بالطماطم





الطماطم غنية بالبكتين والألياف الغذائية الأخرى. فهي لا تجعل الناس يشعرون بالشبع بسهولة فحسب ، بل تمتص أيضًا الدهون الزائدة في الجسم وتفرزها من الجسم. يمكن أن يقلل الطماطم الليكوبين من السعرات الحرارية ، ويقلل من تراكم الدهون ، ويكمل فيتامين C وفيتامين B1 وحمض الماليك وحمض الستريك ومواد مغذية أخرى للحفاظ على تغذية الجسم بشكل متوازن.





تعد الطماطم غنية بحامض الستريك الذى يساعد تعزيز عملية التمثيل الغذائي للسكر وبالتالي المساعدة في حرق الدهون.





3- حرق الدهون وبناء العضلات بالبصل





يحتوي البصل نفسه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ، ومحتوى رطوبة عال ، ولكنه يحتوي أيضًا على كمية معينة من السليلوز.. تناول البصل يمكن أن يزيد الشبع ، ويقلل من تناول المواد الغذائية الأساسية أو غيرها من الأطعمة ، ويقلل من استهلاك السعرات الحرارية.. يحتوي البصل على S-methyl cysteine ​​sulfoxide و sylonylurea butyric acid ، مما يمكن أن يعزز استخدام نسبة السكر في الدم ، ويزيد من استهلاك السكر في الدم ، ويقلل من كمية السكر المحولة إلى دهون.





يحتوي البصل على مركبات كبريتيد مما يمكن أن يحسن وظائف الكبد ويعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون في الكبد.





4- حرق الدهون وبناء العضلات بالكرنب





يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والماء. يمكن أن تؤكل نيئة أو مطبوخة. الملفوف هو من الخضروات الورقية الصحية جدا. يحتوي فقط على 23 سعرة حرارية لكل 100 جرام.





ويمكن شراؤه على مدار السنة. يمكن استخدامه بالكامل في النظام الغذائي اليومي للحد من السعرات الحرارية. السيطرة على السعرات الحرارية كل يوم يمكن أن يكون لها تأثير جيد لفقدان الوزن





ويعد الكرنب غني بالفيتامينات وحمض الفوليك والمواد المغذية المضادة للأكسدة التى تكافح الشيخوخة يمكن أن يمنع حمض الطرطرون الموجود في الكرنب تحويل السكر إلى دهون في الجسم ، مما يقلل من تراكم الدهون.





حرق الدهون وبناع العضلات بالبطاطس المسلوقة .. تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الماء ، تصل إلى 78.6 جرام لكل 100 جرام ، جنبًا إلى جنب مع الألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالشبع بعد تناول الطعام ، وتجنب الإفراط في تناول الطعام ، وهو عامل رئيسي في التحكم في الوزن.





بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي البطاطس على النشا في الغالب مقاومة للنشا ، والتي يمكن أن تقلل من نسبة الدهون في الدم وتخفف من الإمساك





5-حرق الدهون وبناء العضلات بالكرفس





يحتوي الكرفس على مكونات فعالة مدرة للبول ، ويمكن أن يزيل الجسم من احتباس الصوديوم كما أنه غنى بأحد مضادات الأكسدة التي تزيل السموم المعوية وتبييض البشرة. لأن اللجنين يعمل بشكل أساسي على الأمعاء والمعدة ، الكرفس له تأثير جيد للغاية على حرق دهون البطن





6- حرق الدهون وبناء العضلات بالفجل





يمكن أن يساعد الأميليز وزيت الخردل الحار الموجود في الفجل الأبيض على هضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لمختلف المواد الدهنية في جسم الإنسان ، مما يقلل من تراكم الدهون في الجسم. الفجل الأبيض غني بالألياف الخام واللجنين ، والتي يمكن أن تزيد من تكاثر البكتيريا المفيدة في الأمعاء وطرد السموم من الجسم. يمكن أن تحسن الإمساك بشكل فعال وتجنب تراكم الدهون تحت الجلد.





7-حرق الدهون وبناء العضلات بالخس





يحتوي الخس على كمية كبيرة من الماء ، ومحتوى الماء يصل إلى 95 % ، ولكل 100 غرام من الخس يحتوي فقط على 15 سعرة حرارية ، وتناول الطعام أكثر من اللازم أيضا لا داعي للقلق بشأن الحصول على الدهون. الخس يحتوي على مجموعة شاملة من العناصر الغذائية وشعور قوي بالشبع. تناول المزيد من الخس لفقدان الوزن بشكل صحيح يمكن أن يتجنب الجوع ونقص العناصر الغذائية ، لذلك فهو مناسب جدًا للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن.





الألياف الغذائية الموجودة في الخس يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم والدهون في الدم. إنه غذاء مثالي لفقدان الوزن عن طريق الجمع بين الفيتامينات والمعادن.



