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أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان: كوريا الشمالية أطلقت علينا صاروخين بالستيين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان
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رويترز
قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين، اليوم الأربعاء، على بلاده.

واستنكر آبي بشدة، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وأبلغ "آبي" الصحفيين، أن بوينج يانج أطلقت صاروخين باليستيين اليوم الأربعاء.

وجاء الإطلاق بعد أن أعلنت كوريا الشمالية أنها ستعقد محادثات على مستوى مجموعات العمل مع الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.

وكان كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية قال إن صاروخا كوريا شماليا سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان اليوم الأربعاء.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.

من جهته، قال خفر السواحل الياباني في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو.
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