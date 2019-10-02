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رياضة

شوبير عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: هناك خطوط حمراء للجميع

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم
انتقد الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر السابق الخلاف بين المؤسسات الرياضية وجماهير الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة. 

وغرّد أحمد شوبير عبر تويتر قائلاً: "‏الرياضة أساسها الأخلاق والاحترام ومهما كانت درجة الخلاف هناك خطوط حمراء الجميع يحترمها ولا أحد يتخطاها".

ولقيت تغريدته ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الأخلاق "هبه" ربانية يعطيها الله لمن يستحقها لا وجود فيها "لـ أسود ولا احمر" هى ناصعة البياض واضح الملامح كـ "تيشيرتات "بيضاء لا ألوان فيها " و"‏‎اتفق تماما معك" و"‏‎الرياضة أخلاق قبل أي شىء".

شوبير عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: هناك خطوط حمراء للجميع
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