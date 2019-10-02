شوبير عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: هناك خطوط حمراء للجميع

انتقد الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر السابق الخلاف بين المؤسسات الرياضية وجماهير الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة.





وغرّد أحمد شوبير عبر تويتر قائلاً: "‏الرياضة أساسها الأخلاق والاحترام ومهما كانت درجة الخلاف هناك خطوط حمراء الجميع يحترمها ولا أحد يتخطاها".





ولقيت تغريدته ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الأخلاق "هبه" ربانية يعطيها الله لمن يستحقها لا وجود فيها "لـ أسود ولا احمر" هى ناصعة البياض واضح الملامح كـ "تيشيرتات "بيضاء لا ألوان فيها " و"‏‎اتفق تماما معك" و"‏‎الرياضة أخلاق قبل أي شىء".