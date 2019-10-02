شوبير عن الأزمة بين الأهلي والزمالك: هناك خطوط حمراء للجميع

انتقد الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر السابق الخلاف بين المؤسسات الرياضية وجماهير الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وغرّد أحمد شوبير عبر تويتر قائلاً: "الرياضة أساسها الأخلاق والاحترام ومهما كانت درجة الخلاف هناك خطوط حمراء الجميع يحترمها ولا أحد يتخطاها".
ولقيت تغريدته ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "الأخلاق "هبه" ربانية يعطيها الله لمن يستحقها لا وجود فيها "لـ أسود ولا احمر" هى ناصعة البياض واضح الملامح كـ "تيشيرتات "بيضاء لا ألوان فيها " و"اتفق تماما معك" و"الرياضة أخلاق قبل أي شىء".