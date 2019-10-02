فاشيونيستا كويتية تهدد وتتوعد جمهورها بالسجن.. لهذا السبب

نشرت الفاشيونيستا الكويتية «نورة العميري» فيديو من قبل تسخر فيه من إحدى سيارات "أوبر" مع صديقتها أمام السائق، وتقول بأن ركوبها في تلك السيارة قد أثر على "بريستيجها"، لكن لم يعجب المقطع متابعيها مما أثار موجة غضب عارمة انتهت بكوارث.





دعى متابعوا نورة العميري، عليها بالسرطان، وسبوها بأقذر الألفاظ، كانت تلك ردود أفعال الجمهور الساخط على الفيديو الذي سخرت فيه العميري من السيارة المتواضعة مقارنة بسياراتها الفخمة، وقد أثارت التعليقات المهينة سخطها وجن جنونها، فانفجرت في فيديو آخر تهدد الجمهور.





توعدت نورة العميري متابعيها بأنها ستلجأ للمحكمة، وستقاضي كل من "سبها، قذفها أو مس شرفها بسوء"، ولن ترحم أحد بعدما أوضحت بأنها اعتذرت للسائق عن "زلة اللسان"، وقد قبل اعتذارها، لكن الجمهور لم يرحمها، وأضافت بأن من يدعون عليها بالإصابة بالسرطان لا يعلمون أنها كانت تعاني منه لسنين لكنها شُفيت.





تحدثت نورة العميري في الفيديو عن أعمالها الخيرية التي تفضل ألا تظهرها على الملأ وفقًا لصحيفة المرصد، حيث تشارك خادمتها الطعام على نفس المائدة منذ 22 سنة، تُعيل 3 عائلات، ترعى أيتام، وتتصدق من أموالها، لكن من وجهة نظرها لا يجب أن تصور كل هذا ليعلم الناس ما تفعل.



