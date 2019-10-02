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ديني

بـ عقلانية.. الجفري يعطي مذيع bbc درساً في الديمقراطية لانتقاده السيسي.. شاهد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:48 ص
محمد شحتة
لقن الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، مذيع قناة البي بي سي العالمية درسًا قاسيًا أثناء مداخلة هاتفية عن الديمقراطية.

ورد الجفري في المداخلة على المذيع الذي وجه له انتقادات بأن ناشط إعلامي يؤثر على الناس بواسطة وسائل الإعلام، قائلا "لم أقف إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن أنا وقفت مع بقاء الدولة المصرية وهناك فرق دقيق بين الوقوف مع نظام وبين الوقوف مع بقاء دولة، فأنا حقا مع الجيش المصري ومع بقاء الدولة المصرية".

وأضاف، أن نفس الأصوات التي طالبت بالحرية والديمقراطية والحكم الرشيد، هى نفسها التي طالبت بنفس الشئ في فلسطين وتم تجاهل حاجتها والكلام عن هذه المسألة والتركيز عليها، فمن حقوق الإنسان إلى جوار الديمقراطية هو الأمن والأمان وتماسك الدولة.

وتابع: أنا رأيت بعيني تفكك دول باسم الحرية والديمقراطية، فدولة العراق دمرت باسم الديمقراطية من قبل جورج بوش وتوني بلير بدعوى كاذبة بالرغم من أن الديمقراطية كانت تقتضي عدم دخول بريطانيا إلى الحرب بعد خروج أكبر مظاهرة في بريطانيا ضد الحرب ومع ذلك تم تجاهلها.

كما أن المتطرفين القتلة يستغلون الدين، هناك من يستغل الديمقراطية والمبادئ الإنسانية.

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