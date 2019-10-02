دنيا سمير غانم بـ اطلالة جميلة.. والجمهور: خسيتي قوي

نشرت دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ إطلالة جريئة وأنيقة .





وأطلت دنيا سمير غانم بـ فستان قصير فوق الركبة، باللون الكحلي اللامع ونسقت معه حزام على الخصر،مما أبرز رشاقتها وهو ما نالت عليه بعض التعليقات من الجمهور: خسيتى قوي.





ولم تتكلف دنيا سمير غانم فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة وقط دائري.



