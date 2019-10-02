دنيا سمير غانم بـ اطلالة جميلة.. والجمهور: خسيتي قوي

نشرت دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ إطلالة جريئة وأنيقة .
وأطلت دنيا سمير غانم بـ فستان قصير فوق الركبة، باللون الكحلي اللامع ونسقت معه حزام على الخصر،مما أبرز رشاقتها وهو ما نالت عليه بعض التعليقات من الجمهور: خسيتى قوي.
ولم تتكلف دنيا سمير غانم فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة وقط دائري.
ومن الناحية الجمالية وضعت دنيا سمير غانم لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية مع روج نبيتي أبرز جمال إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بإطلالتها جذابة.