إيمي طلعت زكريا بـ اطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وحلت إيمي طلعت زكريا بإطلالة جذابة بارتدائها تيشرت مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها الاشقر علي كتفيها لإبراز أنوثتها





وعلقت ايمى طلعت زكريا على الصورة قائلة: " ️يارب لا أؤذِي ولا أؤذَى .. اللهُم السَّلام."





يذكر ان آخر أعمال إيمي طلعت زكريا مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع حسن يوسف.



