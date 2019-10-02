الجيش الليبي يدمر مواقع لتجهيز الطائرات المسيرة التركية

أكد الجيش الليبي أن قواته دمرت مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة.





وقال الجيش الليبي في بيان إن المواقع التي دمّرت كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية، وفقا لقناة "العربية".





وأوضح الجيش الليبي أن هذه الأماكن عبارة عن هنجار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، ومواقع أخرى من مطار مصراتة.





وأضاف الجيش الليبي أنه تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية.





وأشار الجيش الليبي في بيانه، إلى أن الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.



