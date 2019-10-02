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فن

طارق الشناوي: هنيدي لا يستحق جائزة مهرجان الجونة.. وتكريمه قلل من قيمتها.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
طارق الشناوي
طارق الشناوي
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مصطفى كرم
قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنان محمد هنيدي لا يستحق تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وأوضح طارق الشناوي ان جائزة الإنجاز جائزة عالمية وتعطي للفنانين اصحاب التاريخ الفني العريق وان حصول هنيدي عليها يقلل من قيمة الجائزة .

وأكد طارق الشناوي خلال لقائه بأحد البرامج ان محمد هنيد يستحق التكريم بجائزة أخرى غير التي حصل عليها الزعيم عادل امام والفنان داوود السيد لعدم مقارنة بإنجازات عادل امام وداود السيد فهي جائزة للانجاز. 

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.
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