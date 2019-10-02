طارق الشناوي: هنيدي لا يستحق جائزة مهرجان الجونة.. وتكريمه قلل من قيمتها.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنان محمد هنيدي لا يستحق تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وأوضح طارق الشناوي ان جائزة الإنجاز جائزة عالمية وتعطي للفنانين اصحاب التاريخ الفني العريق وان حصول هنيدي عليها يقلل من قيمة الجائزة .





وأكد طارق الشناوي خلال لقائه بأحد البرامج ان محمد هنيد يستحق التكريم بجائزة أخرى غير التي حصل عليها الزعيم عادل امام والفنان داوود السيد لعدم مقارنة بإنجازات عادل امام وداود السيد فهي جائزة للانجاز.



