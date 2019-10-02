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ديني

صب الكحول على رأسها.. مسلمة تتعرض لاعتداء من ألماني في المترو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
صب الكحول على رأسها
صب الكحول على رأسها .. مسلمة تتعرض لاعتداء من ألماني
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محمد شحتة
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات حادث الإهانة الذي تعرضت له سيدة محجبة في العاصمة الألمانية برلين؛ حيث قام رجل (35 عامًا) بتوجيه ألفاظ مهينة، وصبِّ «الكحول» على رأس تلك السيدة المسلمة داخل محطة مترو منطقة «هيليرس دورف»، الأمر الذي يعدُّ استفزازًا لمشاعر المسلمين في شتَّى بقاع الأرض.

وأكد المرصد رفضه الشديد لتلك الممارسات المتطرفة التي تزداد وتيرتها يومًا بعد آخر، وتخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام الآخرين على اختلاف دياناتهم، محذرًا من أن هذه الانتهاكات المتكررة بحقِّ السيدات المحجبات، تقوض فرص التعايش، وتهدد السلم المجتمعي داخل المجتمعات الغربية.

وأشار المرصد إلى أن هذا الفعل غير المسؤول جريمة عنصرية، وسلوك مشين ناجم عن خطاب الكراهية المتصاعد الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام الغربية ضد المسلمين، مطالبًا بضرورة توفير الحماية للمسلمات داخل الأراضي الألمانية، وتقديم ضمانة حقيقية تساعد على الاندماج الفعلي داخل هذا المجتمع.
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