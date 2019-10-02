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أخبار العالم

مصانع الرضع.. مافيا تجارة أطفال تكشف عن مأساة النساء في نيجيريا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
تسلط عملية إنقاذ الشرطة النيجيرية 19 فتاة وامرأة حوامل بعد اختطافهن وإجبارهن على الحمل وإنجاب أطفال ليتم بيعهم بعد ذلك، الضوء على واقع مرير تعيشه النساء في لاجوس أكبر مدن نيجيريا والتي أصبحت مليئة بما يسمى "مصانع الرضع".

وأعلنت شرطة المدينة تحرير مجموعة من المراهقات والنساء الحوامل تتراوح أعمارهن بين 15 و28 عاما قد أتوا من جميع أنحاء نيجيريا على أمل الحصول على وظائف في الخدمة المنزلية، لكن الحقيقة كانت صادمة، حيث تم اختطافهن بهدف بيع أطفالهن الرضع، وفقا لموقع "أفريكا نيوز".

ويقول بالا ألكانا المتحدث باسم شرطة لاجوس إنه تم العثور أيضا على 4 رضع خلال العملية، موضحا أنه يتم بيع الرضيع الذكر بنحو 1630 دولار أما الأنثى بـ980 دولار.

ألقت الشرطة القبض على 2 من المشتبه بهم بعد تبادل إطلاق نار مع المشتبه الرئيسي.

وتوضح إحدى الناجيات أنها حملت من صديقها، وأخبرتها عمتها بأن هناك وظيفة تنتظرها في لاجوس، مضيفة أنه تم إغراؤها من قبل أحد الأشخاص بالمال والحفاظ على صحتها وصحة طفلها، فلجأت لذلك الحل بسبب ظروفها المعيشية القاسية.

وفتحت السلطات النيجيرية تحقيقا جنائيا في الواقعة، كما تعمل الشرطة مع المؤسسات الأخرى على إعادة توطين النساء وأطفالهن.

كانت الشرطة، أفرجت الأسبوع الماضي عن نحو 400 من المحتجزين الرجال والصبية بينهم أطفال في سن الخامسة، من المبنى الموجود في ولاية كادونا بشمال نيجيريا خلال مداهمة.

جدير بالذكر أن نيجيريا تعد واحدة من أكثر الدول التي يتواجد فيها عصابات تتحفظ على المراهقات والسيدات صغار السن الحوامل بهدف بيع الأطفال لمشتر محتمل فيما عرفت تلك المافيا باسم "مصانع الرضع".
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