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فن

رامي مالك يودع Mr Robot بكلمات مؤثرة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
رامي مالك
رامي مالك
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آيه عاطف
ودَّع الفنان العالمي رامي مالك، الموسم الأخير من Mr Robot والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا على مستوى جميع المواسم السابقة.

ونشر رامي مالك، صورة لمشهد له من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق عليها قائلًا : "تكريما لموسمنا النهائي من Mr Robot هذا الأحد، هذه لحظة من أول يوم تصوير بأول موسم"، كانت هذه واحدة من أقوى التجارب العميقة في حياتي وأشعر أنني محظوظة جدًا لأنني تمكنت من مشاركتها معكم جميعًا".

وتابع رامي مالك، :"شكرا لكم على حبكم الداعم، نحتفل هذا المساء بالموسم الرابع والأخير في العرض الأول في مدينة نيويورك، لا أستطيع الانتظار لمشاركتها معكم جميعًا يوم الأحد.
رامي مالك يودع Mr Robot بكلمات مؤثرة
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