رامي مالك يودع Mr Robot بكلمات مؤثرة

ودَّع الفنان العالمي رامي مالك، الموسم الأخير من Mr Robot والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا على مستوى جميع المواسم السابقة.





ونشر رامي مالك، صورة لمشهد له من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق عليها قائلًا : "تكريما لموسمنا النهائي من Mr Robot هذا الأحد، هذه لحظة من أول يوم تصوير بأول موسم"، كانت هذه واحدة من أقوى التجارب العميقة في حياتي وأشعر أنني محظوظة جدًا لأنني تمكنت من مشاركتها معكم جميعًا".



