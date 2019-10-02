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فن

أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد الزواج.. نجوم الفن في احتفال توزيع جوائز كأس إنرجي.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
أحمد فهمي وهنادي
أحمد فهمي وهنادي مهنا
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آيه عاطف
أقيم مساء أمس الثلاثاء، حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في دورته الثالثة، وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد منهم أحمد فهمي، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، والموسيقار مصطفي الحلواني، وحنان مطاوع، والمنتج هشام عبد الخالق، ومحمد حفظي ، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنى، وكريم عفيفي، وإنجي أبو زيد وغيرهم.

وتم تكريم عدد كبير من النجوم الحاضرين عن أعمالهم في رمضان الماضي 2019 التي حققت نجاحا كبيرا جدا على مدار الموسم الرمضاني.

الجدير بالذكر أن هذا يعد هو الظهور الإعلامي الاول للفنان أحمد فهمي، بعد تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد للوعكة الصحية الأخيرة أثناء فترة شهر العسل في سنغافورة.
أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد الزواج.. نجوم الفن في احتفال توزيع جوائز كأس إنرجي.. صور
أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد الزواج.. نجوم الفن في احتفال توزيع جوائز كأس إنرجي.. صور
أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد الزواج.. نجوم الفن في احتفال توزيع جوائز كأس إنرجي.. صور
أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد الزواج.. نجوم الفن في احتفال توزيع جوائز كأس إنرجي.. صور
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