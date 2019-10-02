يونس مرسي يستعد لطرح كليب على بالي من ألبومه الجديد

يستعد الفنان يونس مرسي، لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "علي بالي"، وهي أغنية ضمن أغاني البومه القادم "حياه جديدة"، وقد إنتهى من تصوير الكليب تمهيدًا لعرضه على قناة "مزيكا".



ويتضمن ألبوم يونس مرسي الجديد 11 أغنية، وهي "حياه جديدة"، و"مفيش زيك"، و"مؤشر قلبي"، و"اول حب"، و"سنين فاتت"، و"اللي اداك يدينا"، و"قصر الكلام"، و"لما سبته"، و"على بالي"، و"حياه جديدة"، و"فل".



وتعاون يونس مرسي، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هم :"أحمد شكري، وأحمد يوسف، والسيد علي، ومحمد مجدي، ومصطفى شكري، وأحمد علاءالدين، ومودي سعيد، وأحمد صالح، ومونتي، والهامي دهيمة، ومورو، وزووم، وشمس"، والألبوم من إنتاج: مزيكا، ريتال ميوزك.



"علي بالي" كلمات احمد يوسف، والحان يونس مرسي، وتوزيع مونتي، ومكس وماستر مصطفي رؤوف، ومن إخراج مراون مصطفي. ⁩