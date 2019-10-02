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رياضة

مدرب ريفر بليت يدخل تاريخ السوبر كلاسيكو.. تفاصيل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
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نور عادل
حقق مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت، رقمًا قياسيًا بعد قيادة فريقه للانتصار على الغريم التقليدي بوكا جونيورز، بثنائية نظيفة، فجر اليوم، الأربعاء، بذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جاياردو هو أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في السوبر كلاسيكو ببطولة كوبا ليبرتادوريس، برصيد 3 انتصارات.

وأشارت الشبكة إلى أن جاياردو تفوق على المدربين روسي، وسيلفيرو، ولورينزو، وتاباريز، وبيانكي، حيث حقق كلُ منهم انتصارين مع بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو بالبطولة القارية.

وبإمكان جاياردو رفع رصيده من الانتصارات في السوبر كلاسيكو بكوبا ليبرتادوريس إلى 4، عندما يحل فريقه ضيفا على بوكا جونيورز فجر يوم 23 أكتوبر الجاري بمباراة الإياب.
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