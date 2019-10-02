مدرب ريفر بليت يدخل تاريخ السوبر كلاسيكو.. تفاصيل

حقق مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت، رقمًا قياسيًا بعد قيادة فريقه للانتصار على الغريم التقليدي بوكا جونيورز، بثنائية نظيفة، فجر اليوم، الأربعاء، بذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.





وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جاياردو هو أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في السوبر كلاسيكو ببطولة كوبا ليبرتادوريس، برصيد 3 انتصارات.





وأشارت الشبكة إلى أن جاياردو تفوق على المدربين روسي، وسيلفيرو، ولورينزو، وتاباريز، وبيانكي، حيث حقق كلُ منهم انتصارين مع بوكا جونيورز في السوبر كلاسيكو بالبطولة القارية.



