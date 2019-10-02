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رياضة

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
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نور عادل
علق احمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على تجاوزات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية ان الذي يحدث لا يمت للرياضة بصلة، وان ما يحدث على الساحة من تجاوزات زاد على حده ولا يمكن القبول به.

واضاف:" الأمر في غاية السهولة هناك قوانين ولوائح من يتخطاها لابد أن يُعاقب، وهذا ما يحدث في أي دولة تحترم القانون".

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا، بشأن مخاطبة مجلس إدارة النادي مؤسسات الدولة المختلفة، ومطالبته لها بالتحقيق مع رئيس نادي الزمالك بعد تجاوزه في حق كل من محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.
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