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فن

تحيرك لـ عمرو دياب تقترب من الـ 2 مليون مشاهدة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:37 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
حققت أغنية "تحيرك" للفنان عمرو دياب، نجاحاً كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لعمرو دياب على يوتيوب، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير".

وتقول كلمات الأغنية :"تحيرك... تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني .. منورة... وسكرة .. توديك دنيا تانية تلفها .. وتيجي في ثواني .. دي بالنسبالي، جنة اتفتح بابها .. نعمة القدر جابها .. ورزقني اسبابها .. قريبة... وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها .. دي فرحتي، وصاحبتي .. معنديش حيلة من غيرها وماليش خير الا فيها".

"تحيرك" للفنان عمرو دياب، كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع ومكساج طارق مدكور.
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