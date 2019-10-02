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فن

اخبار الفن | حقيقة ارتباط دوللي شاهين بـ مدير أعمالها.. عرض فيلم الممر عبر شاشات التلفاز للمرة الأولى

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:55 ص
الممر
الممر
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


كشفت الفنانة دوللي شاهين عن حقيقة ارتباطها بمدير أعمالها بعد شائعات ارتباطها بالفترة الاخيرة.


أطلقت شركة إنتاج فيلم The Irishman الإعلان الرسمى له استعدادًا لطرحه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي. 


نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء الثلاثاء، في كليب الآداب جامعة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير جدًا.


يعرض فيلم "الممر"، حصريًا على كل من شاشتي "ON E" وDMC، وذلك احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، ويتم عرضه على قناة "ON E" يوم الأحد 6 أكتوبر وتتم إعادته يوم السبت 12 أكتوبر.


تعرض أكاديمية" بلاك أند وايت"، لصناعة السينما والإعلام، غدًا الخميس، فيلم" ورد مسموم "، وعقد ندوة عقب عرض الفيلم للجمهور العام، بحضور أحمد فوزي صالح مؤلف ومخرج الفيلم والناقد السينمائي رامي المتولي.
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