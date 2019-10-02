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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أخبار البلد

حدث ليلاً.. الجمهور لـ دنيا سمير غانم: خسيتي أوي.. والجفري يعطي مذيع bbc درساً في الديمقراطية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
محمد شحتة
نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .

نشرت دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ إطلالة جريئة وأنيقة .

لقن الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، مذيع قناة البي بي سي العالمية درسًا قاسيًا أثناء مداخلة هاتفية عن الديمقراطية.

حقف فريق ريفر بليت الفوز على منافسه بوكا جونيورز بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس على ملعب المونيمونتال.

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لفتاة ترتدي ملابس شفافة، قامت بخلعها أمام أبراج الكويت الشهيرة، خلال وقت الفجر، وأخذت صورًا تعد فاضحة ومخالفة لقوانين وعادات البلد.

أكد الجيش الليبي أن قواته دمرت مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة.

وقال الجيش الليبي في بيان إن المواقع التي دمّرت كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية، وفقا لقناة "العربية".

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج ‎#ارحل_يا_تميم.

وتداول الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر
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