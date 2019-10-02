إصلاحات سياسية وحزبية في مصر.. وتجربة صاروخية جديدة لـ كوريا الشمالية.. أبرز ما جاء في صحف الإمارات

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء على توجيه الرئيس السيسي الحكومة التخفيف عن كاهل المواطنين وعملية الإصلاح السياسي التي أعلن عنها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، كما اهتمت الصحف بطرد ميليشيات الحوثي لمسؤول أممي.





وتقول صحيفة البيان في موضوع بعنوان "مصر تباشر إصلاحات سياسية وحزبية قريبًا"، إن تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي نشرها مساء الأحد الماضي عبر «تويتر» فتحت باب الحديث عن إجراءات حكومية جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ذلك أن تصريحات السيسي، حملت إشارات واضحة تؤكد تفهمه لهموم المواطنين ومشاكلهم. وهو ما كشفه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية.





وقال عبدالعال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، والذي بدأت أولى جلساته، أمس، إن المصريين أكدوا وقفتهم القوية خلف القيادة السياسية في كافة الإصلاحات التي تجري في مصر، وأن القيادة السياسية سترد على تلك الوقفة الصامدة وبتحية أكبر.





وأعلن عبدالعال أن دور الانعقاد البرلماني الحالي سيشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، مضيفًا أن البرلمان حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب كافة الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل.





وأضاف أن الشعب وجّه للجميع رسالة قوية وهي أنه يقف خلف قيادته السياسية ولم ينساق وراء أباطيل، وأكد أن المعارضين أو المؤيدين على السواء ينظرون لمصلحة بلادهم ولا يلتفتون لغيرها، موضحًا أن الأمور بدأت في التحسّن، والاقتصاد أخذ في التعافي.





من جانب آخر، أعادت وزارة التموين 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين لصرف السلع المدعمة بعدما تم حذفهم منها. وأعلنت الوزارة أنه تم إعادة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، وجارٍ أيضًا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته في الدعم مِن خلال مكاتب التموين.









واهتمت صحيفة "الاتحاد" بالأوضاع في بريطانيا وأزمة بريكست، فمن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، عرضه النهائي بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وسيعلن صراحة أنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن بريطانيا لن تتفاوض مجددًا وستغادر الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.





وفي كلمته الختامية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم سيتمسك جونسون بموقفه الصارم وسيقدم للحزب التفاصيل الأولى لما سيصفها بأنها "تسوية عادلة ومنطقية".





ومع تبقي أقل من شهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكتنف الغموض مستقبلًا لعملية التي تمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية لبريطانيا منذ أكثر من 40 عامًا.





وسيبلغ جونسون، الذي يقول إن بريطانيا ستغادر التكتل في 31 أكتوبر مهما حدث، المؤتمر بأنه سيرسل مقترحه إلى بروكسل اليوم الأربعاء في محاولة لضمان التوصل لاتفاق سيسهل خروج بلاده ويجنبها أضرارًا اقتصادية محتملة حال الخروج دون اتفاق.





وجاء في مقتطفات أصدرها مكتب جونسون من الخطاب الذي سيلقيه "أصدقائي أخشى أنه بعد ثلاثة أعوام ونصف العام أن يشعر الناس بأنه يجري التلاعب بهم مثل الحمقى، بدأوا يشكون في أن هناك قوى في هذا البلاد لا تريد تنفيذ الخروج كم الاتحاد الأوروبي مطلقًا".





وسيضيف جونسون "دعونا ننفذ عملية الخروج في 31 أكتوبر ومن ثم يمكن لبلادنا أن تمضي قدمًا في 2020".





وصوتت بريطانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزقًا.





وركزت "البيان" على زيارة جريفيت السرية لصنعاء، ففي وسط تطورات لافتة في الوضع اليمني وصل المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، في مسعى لإقناع ميليشيا الحوثي باستحقاقات السلام ومتطلبات الذهاب إلى جولة شاملة من المحادثات يتوقع أن تستضيفها السويد أو دولة الكويت، في وقت منعت ميليشيا الحوثي، أمس، دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى صنعاء.





وأجبرت طائرته على الإقلاع بعد وقت قصير من هبوطها في مطار صنعاء الدولي.





وجاءت الخطوة بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا خلال الحرب، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.





ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أمميين، أنه بعد وصول ممثل المفوضية، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء، استقل ضباط أمن من ميليشيا الحوثي الطائرة، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة. وأكد روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية، طرد العبيد من صنعاء، لكنه لم يذكر تفاصيل.





في غضون ذلك، أعلن حساب مكتب المبعوث الأممي لليمن على «تويتر»، أمس، أن مارتن غريفيث وصل إلى صنعاء في زيارة لمدة يومين.





وفي مسعى من الميليشيا الموالية لإيران لتجميل صورتهم أمام العالم، زعم الحوثيون إطلاق سراح نحو 350 أسيرًا للادعاء بجنوحهم نحو السلام.





ودوليا، أبرزت الصحف إطلاق كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، باتجاه البحر "مقذوفين" يرجّح أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، في تجربة تأتي غداة إعلان بيونج يانج عزمها على استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.





وقالت رئاسة الأركان الكورية الشمالية في بيان إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم مقذوفين مجهولين من وونسان باتجاه بحر الشرق" الذي يطلق عليها أيضًا اسم بحر اليابان.





وأضاف البيان "جيشنا يراقب الوضع لرصد ما إذا كانت ستحصل عمليات إطلاق إضافية وهو يحافظ على وضعية التأهب".





وفي طوكيو أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن الشمال أطلق مقذوفين سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.





وقال المتحدث يوشيهيدي سوغا للصحافيين "قرابة الساعة السابعة والدقيقة العاشرة من صباح اليوم أُطلق مقذوفان من الساحل الشرقي لكوريا الشمالية".





وأضاف أنّ "أحدهما سقط على ما يبدو في المياه، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".





ولفت المتحدث إلى أنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيرأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لتقرير كيفية الرد على إطلاق النار.





من جهته قال آبي للصحافيين إن "إطلاق صواريخ بالستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن نحتج عليه بشدة وندينه".





ولم ترد في الحال تفاصيل أخرى عن هذه التجربة الصاروخية التي تعتبر الأحدث في سلسلة تجارب أجرتها بيونج يانج مؤخرًا وتبين أنّها اختبارات لصواريخ بالستية قصيرة المدى.







