شاهد.. سيول وأمطار رعدية ورياح شديدة على مكة

استقبلت المملكة العربية السعودية، أمطارًا مبكرة، حيث شهدت تهامة بمنطقة عسير هطول أمطار غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وداخل المجمع الأكاديمي للبنات بتهامة وفقا لموقع "سبق" السعودي.



وغمرت مياه الأمطار الغزيرة أجزاء من كلية العلوم والآداب للبنات بالمجمع الأكاديمي بتهامة ظُهر، الثلاثاء؛ ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في نفوس منسوبات وطالبات المجمع بعد ارتفاع منسوب المياه، وسقوط أجزاء من سقف إحدى القاعات.



وشهدت محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على آثارها بعض الأودية، فيما تواصلت الأمطار في الساعات الماضية على القرى الداخلية من المحافظة.



يُذكر أن محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة ما زالت تشهد هطول أمطار متوسطة على القرى الداخلية.



وأكد خبير في الأرصاد الجوية، أن رطوبة الإعصار السابق "هيكا" الذي أثر على عمان رمى رطوبته إلى اليمن والسعودية، وتستفيد من هذه الرطوبة شبه الجزيرة العربية، وخصوصًا المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحلها بأمطار غزيرة. ومن المتوقع جريان السيول وتساقط البرد، وفقا لموقع "العربية".









