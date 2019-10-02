لو عيد ميلادك اليوم.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 2 أكتوبر، شخصية مثابرة وطموحة ولديها قوة، وروح مشاركة.



وأكدت أن مولود يوم 2 أكتوبر لديه حسا اجتماعيا واستعدادا للوقوف بجانب الآخرين، ويميل لتقديم النصح والإرشاد للناس، كما لديه أيضا اهتمامات عديدة ومتنوعة، ويبدو عاطفيا وحساسا مما يجعله متقلب المزاج جدا.



نصيحة عبير فؤاد لمواليد هذا اليوم، تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.