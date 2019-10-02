قاسم سليماني في أول ظهور تلفزيوني يروي قصة الحرب على لبنان عام 2006

كشف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن الدور الذي لعبه خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، ودخوله الأراضي اللبنانية بمساعدة قائد بحزب الله.



وقال سليماني في مقابلة، هي الأولى له، إلى التلفزيون الإيراني إنه دخل إلى الأراضي اللبنانية مطلع الحرب ضد إسرائيل، برفقة المسؤول العسكري الكبير في "حزب الله" عماد مغنية، والذي قتل عام 2008.



وأضاف أن شرارة الحرب بدأت مع قيام مجموعة من جماعة "حزب الله" في الثاني عشر من يوليو عام 2006، بـ"الدخول إلى فلسطين المحتلة ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين".



وأشار إلى أنه: "بعد أسبوع من وصوله إلى لبنان آنذاك، غادر إلى إيران ليطلع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلا رسالة من المرشد إلى أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله"، حيث ظل في لبنان إلى نهاية الحرب.



كما سرد خطوات إخلاء حسن نصرا، أمين عام حزب الله اللبناني من "غرفة العمليات" التي كان فيها.



وأوضح أنه قام مع مغنية، خلال تلك الليلة، بنقل نصرالله من مكان إلى آخر لتجنب القصف، قبل العودة إلى مقر قيادتهما.