Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قاسم سليماني في أول ظهور تلفزيوني يروي قصة الحرب على لبنان عام 2006

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
Advertisements
شريف سيد
كشف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، عن الدور الذي لعبه خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، ودخوله الأراضي اللبنانية بمساعدة قائد بحزب الله.

وقال سليماني في مقابلة، هي الأولى له، إلى التلفزيون الإيراني إنه دخل إلى الأراضي اللبنانية مطلع الحرب ضد إسرائيل، برفقة المسؤول العسكري الكبير في "حزب الله" عماد مغنية، والذي قتل عام 2008.

وأضاف أن شرارة الحرب بدأت مع قيام مجموعة من جماعة "حزب الله" في الثاني عشر من يوليو عام 2006، بـ"الدخول إلى فلسطين المحتلة ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين".

وأشار إلى أنه: "بعد أسبوع من وصوله إلى لبنان آنذاك، غادر إلى إيران ليطلع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلا رسالة من المرشد إلى أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله"، حيث ظل في لبنان إلى نهاية الحرب.

كما سرد خطوات إخلاء حسن نصرا، أمين عام حزب الله اللبناني من "غرفة العمليات" التي كان فيها.

وأوضح أنه قام مع مغنية، خلال تلك الليلة، بنقل نصرالله من مكان إلى آخر لتجنب القصف، قبل العودة إلى مقر قيادتهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة: المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لن تنته قريبًا

بعد 13 عاما من الهدوء.. الحرب تشتعل على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.. حزب الله سيضرب تل أبيب خلال 72 ساعة.. وجيش الاحتلال يكشف مشروع صواريخ نصر الله الدقيقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث في عقل نصر الله: بماذا يفكر زعيم حزب الله؟

بالصور..ظهور مفاجئ لمقتدى الصدر مع خامنئي وقائد الحرس الثوري الإيراني

مفاجأة كبرى عن جيش إيران في حال اشتعال الحرب مع السعودية

قصة صورة مشبوهة خلال اجتماع بين خامنئي ونصرالله وسليماني

ترشيحاتنا

نوبل بورسعيد.. عامل تحدى الصعاب ليصبح سفير المحافظة .. صور

تعرف على سنة النبي عند التسليم من الصلاة

أخلاق فرسان .. شوبير يشيد بـ موقف تركي آل شيخ مع الخطيب

كنت بصدّر لإنجلترا.. شريف مدكور: فتحت مصنع ملابس أطفال وتصنيع أثاث.. فيديو

أنجاس.. أم تقتل ابنتيها جوعًا وخنقًا.. بسبب معتقدات دينية غريبة

سرق التورتة وهرب من خطوبته.. تعرف على قصة مصطفى أبو تورتة.. صور

Advertisements

فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قال لي ملكش فلوس بعد ما طلبوا مني تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

هجوم ناري من مرتضى منصور على المرأة الحديدية بـ الكاف

مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن حقيقة مساندة تركي آل شيخ للخطيب ضده

إيمي طلعت زكريا بـ مكياج أحمر.. والجمهور: قمر منور بالليل والنهار

بعد شكاوى الأهلي ضده.. مرتضى منصور:أنا حافظ سجون مصر.. وهذا موقف تركي آل شيخ

سرق التورتة وهرب من خطوبته.. تعرف على قصة مصطفى أبو تورتة.. صور

دنيا سمير غانم بـ اطلالة جميلة.. والجمهور: خسيتي قوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

عاش هنا يوثق دخول هند رستم عالم الفن رغم أنف والدها.. وقصة الطبيب الذى ضحت بنجوميتها وأعتزلت من أجله.. وكواليس تسببها فى طلاق حسن الإمام وسر خلافها مع عبد الحليم حافظ

إيمي طلعت زكريا بـ مكياج أحمر.. والجمهور: قمر منور بالليل والنهار