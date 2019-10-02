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أخبار العالم

لهذا السبب.. نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
نتنياهو فشل في تشكيل
نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين طواقم حزبي الليكود وأزرق أبيض قد تعثرت ووصلت إلى طريق مسدود، ما أدى لفشل رئيس حكومة الاحتلال في تشكيل الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن حزب أزرق أبيض والذي يتزعمه الجنرال السابق بيني جانتس أعلن عن إلغاء اللقاء مع نتنياهو، والذي كان مخططا لعقده بين الطرفين اليوم الأربعاء.

ورد حزب الليكود على إلغاء اللقاء متهما أحد أقطاب حزب أزرق أبيض يائير لبيد بإفساد مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالتناوب بين جانتس ونتنياهو، معللًا ذلك بنيته التناوب مع جانتس في رئاسة الحكومة.

وجاء في بيان صدر عن حزب جانتس "أن الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء".

وأضاف، أنه "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الذي يليه"، من دون أن يوضح حزب "أزرق أبيض" ماهية الشروط التي يجب توافرها لعقد اجتماع.

ويرى حزب "أزرق أبيض" أن "نتنياهو لا يمكن أن يترأس حكومة قبل تسوية مشاكله مع القضاء، وأنه لا يستطيع أن يمثل مجمل الأحزاب اليمينية والدينية في المحادثات بل الليكود وحده".

ومن المقرر أن يستمع النائب العام في إسرائيل إلى محامي بنيامين نتنياهو الأربعاء ليقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما إذا كان سيوجه إليه اتهامات "اختلاس وفساد" و"سوء استغلال الثقة" في مسائل عدة.

وسارع حزب "الليكود" إلى التعليق في بيان صدر عن المتحدث باسمه، والذي أكد فيه أن الحزب "فوجئ بقرار إلغاء اللقاء الذي كان مقررا غدا بين رئيس الحكومة نتنياهو وجانتس إضافة الى اللقاء التمهيدي بين فريقي المفاوضات".

ودعا نتنياهو في بيان الحزب، جانتس إلى "التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا".
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