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مرأة

انتظر علاقة جديدة.. حظك اليوم الأربعاء برج الحمل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل ليوم الأربعاء 02 اكتوبر-تشرين الاول 2019 ،وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية "فيس بوك".

برج الحمل :

مهنيًا: انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام مجال جديد تريد خوضه وتكون الامور ميسرة لك فانتهز الفرصة.

عاطفيًا: تتمتّع بحيوية كبيرة، وتصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحدّد مستقبلك العاطفي.

صحيًا: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.
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