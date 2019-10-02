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أخبار العالم

فتح: الانتخابات ستجري في كل فلسطين وعلى حماس قبول النتائج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:18 ص
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن
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سمر صالح
قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، إن الانتخابات الفلسطينية ستجري في فلسطين كوحدة واحدة، مشددة على ضرورة أن تستجيب حماس للانتخابات، وتقبل بصندوق الاقتراع كبوابة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكدت دلال سلامة أنه تم تشكيل لجنة من اللجنة المركزية للحركة، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، لبحث إجراءات تنفيذ الانتخابات العامة، والتشاور مع فصائل العمل الوطني، قبل إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لمرسوم إجراء الانتخابات.

وأضافت أن عقد الانتخابات يشكل تحديًا ذاتيًّا نحو إنهاء الانقسام، وتحديًا لسياسة الضم والتوسع الإسرائيلية، نحو تكريس دولة فلسطين، وتحديًا للمجتمع الدولي المطالب بحماية العملية الديمقراطية في دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن خطاب أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل دعوة للمجتمع الدولي للانتصار لذاته ولمنطلقاته وإخراجه من إطار التفرد والابتزاز الأمريكي.

وأوضحت أنه على الدول الأوروبية أخذ دور أكبر في العملية السياسية، والاعتراف بدولة فلسطين كسبيل لحماية حل الدولتين، مؤكدة فشل محاولات الإدارة الأمريكية الهادفة إلى تقويض وكالة "الأونروا" تمهيدًا لشطبها.
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