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مرأة

تتعرض لأزمة مهنية صعبة.. حظك اليوم الأربعاء برج الثور 2-10-2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك نقدك لك عزيزى القارئ توقعات برج الثور ليوم الاربعاء 02 اكتوبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك .

برج الثور:

مهنيًا: قد تمر بأزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، لكنك تخرج منها أقوى من السابق

عاطفيًا: لا تكن مقطّب الجبين أمام الشريك، فهو لا ذنب له في كل ما يعترضك من مشكلات فكن حنون معه

صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل
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