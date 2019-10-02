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محافظات

للذكور والإناث والمعاقين.. 1085 فرصة عمل في بورسعيد.. هذه شروطها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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محمد الغزاوي
أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة بالمحافظة (قطاع خاص)، عن توفير ١٠٨٥ فرصة عمل بمنطقة الاستثمار.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لتوفير فرص العمل للشباب واستغلال الأيدى العاملة فى دعم الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

وتتنوع فرص العمل المتاحة بين مهنة الخياطة ومساعدين وأخصائيي جودة وفنيي مغسلة ومكواة وأقسام نهائية وتعبئة وتغليف للذكور والإناث وذوى الإعاقة بنسبة ٥٪.

وأتيحت الوظائف للشباب من سن ١٨ إلى ٤٠ سنة من أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وحدد جهاز تشغيل الشباب المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم بالأوراق المطلوبة المتمثلة فى صورة المؤهل وصورة الرقم القومي وصورة الموقف من التجنيد للذكور.

وتعتبر منطقة الاستثمار العامة بمحافظة بورسعيد أحد أهم المناطق الصناعية على مستوى مصر، حيث يشكل إنتاجها 40% من صادرات الملابس المصرية.

وتضم المنطقة ما يقرب من 100 مصنع يعمل بداخلها قرابة 36 ألف عامل وفنى وإدارى من مختلف محافظات الجمهورية.
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