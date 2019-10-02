Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إعادة 1.8 مليون بطاقة تموين.. أحمد مجدي: الرئيس وعد وأوفى.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
هاني حسين
علق الإعلامي أحمد مجدي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إعادة النظر في إجراءات التنقية من بطاقات التموين.

وقال أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي وعدنا وعدا وأوفى به".

وأضاف أحمد مجدي: "الرئيس السيسي متفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا من إجراءات تنقية من بطاقات التموين، وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء".

وتابع أحمد مجدي: "بالفعل تمت إعادة كل من تظلم وثبت أحقيته للدعم وتم إعادة 1.8 مليون مواطن إلى كشوف الدعم وصرفوا السلع، وجار تلقى التظلمات من أي مواطن من خلال مكاتب التموين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذا لتكليفات الرئيس .. التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن على بطاقات التموين

التموين : استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده لحين فحص التظلمات

التموين : استمرار تلقى تظلمات المواطنين.. واجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع

التموين: إجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع.. استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده لحين فحص التظلمات

بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب

إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد

ترشيحاتنا

كنت بصدّر لإنجلترا.. شريف مدكور: فتحت مصنع ملابس أطفال وتصنيع أثاث.. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2-9-2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

شاهد.. ريم البارودي تستغني عن شعرها القصير.. والجمهور: الطويل عليكي أحلى

جامعة الأزهر في ورطة بسبب مدير المدينة الجامعية بعد توقف تقديم التغذية للطلاب

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

Advertisements

فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

بعد مرضها.. أول ظهور لـ هنا الزاهد مع زوجها احمد فهمى من داخل منزلهما

نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قال لي ملكش فلوس بعد ما طلبوا مني تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

هجوم ناري من مرتضى منصور على المرأة الحديدية بـ الكاف

مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن حقيقة مساندة تركي آل شيخ للخطيب ضده

إيمي طلعت زكريا بـ مكياج أحمر.. والجمهور: قمر منور بالليل والنهار

بعد شكاوى الأهلي ضده.. مرتضى منصور:أنا حافظ سجون مصر.. وهذا موقف تركي آل شيخ

سرق التورتة وهرب من خطوبته.. تعرف على قصة مصطفى أبو تورتة.. صور

دنيا سمير غانم بـ اطلالة جميلة.. والجمهور: خسيتي قوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

عاش هنا يوثق دخول هند رستم عالم الفن رغم أنف والدها.. وقصة الطبيب الذى ضحت بنجوميتها وأعتزلت من أجله.. وكواليس تسببها فى طلاق حسن الإمام وسر خلافها مع عبد الحليم حافظ

إيمي طلعت زكريا بـ مكياج أحمر.. والجمهور: قمر منور بالليل والنهار