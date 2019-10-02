بعد إعادة 1.8 مليون بطاقة تموين.. أحمد مجدي: الرئيس وعد وأوفى.. فيديو

علق الإعلامي أحمد مجدي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إعادة النظر في إجراءات التنقية من بطاقات التموين.



وقال أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي وعدنا وعدا وأوفى به".



وأضاف أحمد مجدي: "الرئيس السيسي متفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا من إجراءات تنقية من بطاقات التموين، وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء".



وتابع أحمد مجدي: "بالفعل تمت إعادة كل من تظلم وثبت أحقيته للدعم وتم إعادة 1.8 مليون مواطن إلى كشوف الدعم وصرفوا السلع، وجار تلقى التظلمات من أي مواطن من خلال مكاتب التموين".

