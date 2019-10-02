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أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي بمناسبة العيد القومي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:46 م
جانب من احتفالات
جانب من احتفالات الصين
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أ ش أ
أعرب لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة عن شكره وتقديره للتهنئة الحارة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الصيني شي جين بينج بمناسبة العيد القومي لبلاده، معربا عن امتنانه لإرسال مبعوث الرئيس إلي السفارة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.

وقال السفير لياو ليتشيانج في كلمة ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية إنه كلما تتطور الصين، كلما يسهم هذا في تعزيز التعاون مع مصر، وإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر سوف تشهد تطورات في المستقبل. معربا عن أمله في المزيد من التبادلات بين الشعبين المصري والصيني.

وأضاف أن هناك أكثر من ألفي طالب مصري يدرسون في الجامعات في الصين من بينهم 364 طالبا سافروا هذا العام للدراسة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

وأكد أنه شهد أمس مع عدد من الوزراء الاحتفالية التي أقامتها شركة هواوي في القرية الذكية بمناسبة إرسال 12 ألف طالب مصري في مجال تكنولوجيا المعلومات للدراسة في الصين خلال الخمس السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه قدم الجوائز للفريق المصري الذي فاز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية التي نظمتها شركة هواوي.

وقال السفير إن الرئيس شي جين بينج أكد أن الصين أظهرت خلال 70 عاما الماضية بأن التنمية في البلاد ساهمت في تنمية وتطوير العالم وأن النظام الشيوعي ناجح ومقنع، مشيرا إلي أن الحزب الشيوعي الصيني قاد البلاد نحو تحقيق الانجازات في ظل نظام شيوعي بخصائص صينية وأنه يتم حاليا تبني "أفكار شي جين بينج " حول الصين الشيوعية في العهد الجديد.

وأوضح أن الرئيس شي أكد أنه لا توجد أي قوة يمكن أن تهز موقف الصين وأنه لا يوجد شيء يوقف الصين نحو مسيرتها إلي الأمام وأن الشعب الصيني يتطلع إلى تحقيق التوحيد النهائي للوطن الأم ، وهذا يصب في مصلحة الأمة الصينية.
سفير الصين بالقاهرة يعرب عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي بمناسبة العيد القومي
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