الكويت تدرس الانضمام للتحالف الدولي البحري.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

جوتيريس: أمير الكويت رجل دولة فريد كرس جهودا مضنية للاستقرار الإقليمي

استدعاء سفير قبرص لبحث الإفراج عن الكويتيين المحتجزين

الإمارات: إقبال على التصويت المبكر لانتخابات «المجلس الاتحادي»

ترامب طلب تدخل أستراليا للطعن بتحقيق مولر وتزايد الأمريكيين المؤيدين لعزله

القروي: أرفض التحالف مع «النهضة» ولهذا أنا سجين

جونسون يقدم للاتحاد الأوروبي «عرضًا نهائيًا» بشأن بريكست اليوم





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة الأنباء الضوء على تلقي الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريس هذا نصها: «ابعث إليكم هذه البرقية مع أطيب التمنيات بشفاء سموكم العاجل، واتمنى لسموكم دوام الصحة والعافية.. ستظل سموكم رجل دولة فريدا كرس جهودا مضنية لبناء علاقات قوية مع الأمم المتحدة وإعادة الاستقرار الاقليمي والحفاظ عليه.. أتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع سموكم والمضي به قدما لتحقيق اهدافنا المشتركة المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وخارجها.





ارجو ان تقبلوا يا صاحب السمو تأكيد تقديري الكبير مع اصدق تمنياتي واحترامي العميق والتقدير».





وقالت صحيفة الوطن إن وزارة الخارجية أكدت أن الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي من التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيل التحالف.





جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب وزير الخارجية خالد الجارالله عقب مشاركته في افتتاح ندوة "جهود الكويت لرعاية كبار السن" ان الكويت شاركت في اجتماعات (المنامة) و(تامبا) والمتعلقة في اطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي مؤكدا مواصلة الكويت المشاركة في اي اجتماعات في هذا الإطار.





وفي شأن أخر، أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد وزارة الخارجية أنها ستستدعي السفير القبرصي لدى البلاد لبحث سبل انهاء قضية المواطنين الكويتيين الممنوعين من السفر على ذمة قضية في قبرص.





واضافت أن السفير الكويتي لدى قبرص باشر تحركاته بنفس الاتجاه مع السلطات القبرصية لتأكيد اهمية تمكين هؤلاء المواطنين من السفر والعودة للبلاد.





وأشارت صحيفة الجريدة إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 304ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 332ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف امس.





وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 373ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري الى 306ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغير.





وأضافت صحيفة الوطن أن أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد بعث برقية تعزية الى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات في شمال الهند واسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وبان يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.





عربيا وإقليميا، وأوضحت صحيفة القبس الالكتروني أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق، وما حدث هو أن دولًا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.





وأضاف الجبير، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن المملكة أبلغتهم بأن التهدئة يجب أن تاتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائمًا، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.





ونقلت صحيفة الوطن ما نشرته الصفحة الرسمية لزعيم حزب "قلب تونس" والمرشح الرئاسي في انتخابات تونس رسالة على موقع فيسبوك، رد من خلالها نبيل القروي على الحملة التي يشنها عليه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.





ورد القروي بشكل مباشر على الحملة التي يشنها الغنوشي على حزب قلب تونس خلال حملته الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستنظم في السادس من أكتوبر.





قالت صحيفة الأنباء إن عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دولة الامارات العربية المتحدة انطلقت أمس عبر 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة وتستمر ثلاثة أيام، بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 الجاري.





دوليا، أفادت صحيفة الأنباء بأن الصين قد كشفت في الذكرى السبعين لتأسيس النظام الشيوعي أمس عن أسلحة جديدة ضمت صواريخ مدمرة وقاذفات وطائرات مسيرة فائقة السرعة أو خفية، طورتها سعيا لتقليص الفارق التكنولوجي الذي يفصلها عن الولايات المتحدة.





وعكس العرض العسكري الذي استمر أكثر من ساعتين وشارك فيه 15 ألف جندي ومائة ألف مدني، عملية تحديث الجيش الصيني التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ بهدف تطويره لبلوغ المستوى العالمي بحلول 2049، في مئوية قيام جمهورية الصين الشعبية.





وأوضحت صحيفة الأنباء أن استراليا قد انضمت الى قائمة الدول التي طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خدماتها بوجه خصومه في الداخل، فيما وجه مكتب المفتش العام لأجهزة المخابرات الأميركية صفعة جديدة له، تزامنا مع ارتفاع نسبة المؤيدين لعزله بحسب استطلاعات الرأي.





أشارت صحيفة الوطن إلى استنكار رئيس وزراء اليابان شينزو آبى بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة وقال إنها تمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.





وأبلغ آبى الصحفيين بأن بوينج يانج أطلقت صاروخين باليستيين اليوم الأربعاء.





وذكرت صحيفة الراي أن رئاسة الحكومة البريطانية أعلنت أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح «عرضًا نهائيًا» وأن البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.





وذكرت القبس الالكتروني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد مساء أمس الثلاثاء من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبرًا إياه «انقلابًا».



