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أخبار العالم

بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية.. الاحتلال يعيد فتح معابر غزة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
الاحتلال يعيد فتح
الاحتلال يعيد فتح معابر غزة
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سمر صالح
فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، جميع المعابر مع قطاع غزة بعد اغلاقها منذ منتصف ليل السبت الأحد الماضي بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة.

وشهدت غزة كما باقي المناطق الفلسطينية عمليات إغلاق وطوق أمني خلال أيام بمناسبة رأس السنة العبرية.

ورفع جيش الاحتلال، الطوق الأمني عن الأراضي الفلسطينية بعد أن كان فرضه 3 أيام.
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