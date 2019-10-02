Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تجدد طوارئ قصر العيني

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدد من الصور التي توضح أعمال ترميم وتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني بتكلفة 130 مليون جنيه.

وكتب الدكتور الخشت عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : العمل على قدم وساق لتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني ،طبقا لأحدث المواصفات العالمية، بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه من التمويل الذاتي.

وكانت الجامعة افتتحت أول وحدة للحروق وطوارئ الصدر بقصر العيني في مصر، و6 وحدات جديدة في مستشفي أبو الريش هذا العام، جنبًا إلي جنب مع عدد من المشروعات الكبري، وفي مقدمتها إنشاء الفرع الدولي، وتنفيذ عدد من البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع وقضايا التنمية في الدولة.
بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تجدد طوارئ قصر العيني
بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تجدد طوارئ قصر العيني
بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تجدد طوارئ قصر العيني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإرهاب الخسيس لن يستطيع كسر عزيمة الشعب.. توجيه التبرعات لتطوير معهد الأورام القديم.. زيادة الطاقة الاستيعابية.. والخشت: شراء أحدث الأجهزة والمعدات الطبية على مستوى العالم

انتهاء تطوير قسم الجراحة وأمراض القلب بمستشفى أبو الريش

ترشيحاتنا

شاهد.. أحلام بـ اطلالة غجرية من إيطاليا.. والجمهور يستغرب من الحذاء

طارق الشناوي: هنيدي لا يستحق جائزة مهرجان الجونة.. وتكريمه قلل من قيمتها.. فيديو

انتظر علاقة جديدة.. حظك اليوم الأربعاء برج الحمل

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني

الأزهر يحذر: هذا الأمر ينزع البركة من الحياة كلها

كنت بصدّر لإنجلترا.. شريف مدكور: فتحت مصنع ملابس أطفال وتصنيع أثاث.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي