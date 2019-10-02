بتكلفة 130 مليون جنيه.. جامعة القاهرة تجدد طوارئ قصر العيني

نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدد من الصور التي توضح أعمال ترميم وتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني بتكلفة 130 مليون جنيه.



وكتب الدكتور الخشت عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : العمل على قدم وساق لتطوير وحدة الطوارئ بالقصر العيني ،طبقا لأحدث المواصفات العالمية، بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه من التمويل الذاتي.



وكانت الجامعة افتتحت أول وحدة للحروق وطوارئ الصدر بقصر العيني في مصر، و6 وحدات جديدة في مستشفي أبو الريش هذا العام، جنبًا إلي جنب مع عدد من المشروعات الكبري، وفي مقدمتها إنشاء الفرع الدولي، وتنفيذ عدد من البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع وقضايا التنمية في الدولة.