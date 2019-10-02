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فن

فقدت وزنها.. هنا الزاهد في أول ظهور مع زوجها أحمد فهمي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:52 ص
آيه عاطف
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا للفنانة هنا الزاهد مع زوجها الفنان أحمد فهمي وبعض اصدقائهما المقربين.

وبدا من الصور أن هنا الزاهد فقدت كثيرا من وزنها بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استلزمت نقلها إلى المستشفى بعد أيام من زفافها على أحمد فهمي.

وكانت هنا الزاهد بعثت برسالة طمأنة لجمهورها مؤكدة شفاءها من المرض، الذي يبدو أنه ترك أثره على جسمها وأفقدها العديد من الكيلوجرامات.

يذكر أن احمد فهمي تزوج من هنا الزاهد منذ اسابيع بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني ثم سافرا إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل.
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