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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور.. الطماطم تتراوح بين 3.5 و5 جنيهات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
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محمد صبيح
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-10-2019 في سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه الكوسة بين 5 و8 جنيهات ،الفاصوليا بين 12 و18 جنيها ،الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيهات.

وتراوح الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات ، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5.5 جنيه، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات ، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه ، البامية بين 15 و20 جنيها.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات ، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

وسجّلت المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات ، المانجو العويس 20 و27 جنيهًا.
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