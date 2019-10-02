مصر ولبنان تتفقان على زيادة الاستثمارات بين البلدين

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، منصور بطيش، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، في ختام زيارتها إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدي بيروت، والدكتورة منى وهبة، المفوض التجارى للسفارة المصرية في لبنان.



وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية اللبنانية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.



وتناول اللقاء الاعداد والتحضير لعقد اللجنة الوزارية للمتابعة بين البلدين والتى تتولى متابعة ما تم تنفيذه من مقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة، والتي عقدت فى مايو 2019 برئاسة رئيسي وزراء البلدين في لبنان وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان خاصة في المجالى الاقتصادي والاستثماري.



وأكدت الوزيرة، أهمية لجنة المتابعة المصرية اللبنانية المشتركة نظرا لكونها آلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من مقررات الدورة السابقة ولما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي المشترك وزيادة الاستثمارات في البلدين وصولا لأفريقيا.



وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني في الكثير من المجالات المهمة، والدخول في مشروعات تعاون في دول القارة الأفريقية.



واتفق الجانبان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية التعاون الثنائى من خلال مجلس رجال الأعمال المصرى اللبناني.



والتقت الوزيرة، مازن سويد، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، وبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات بين مصر ولبنان.



وعقب ذلك التقت الوزيرة، بالدكتورة رولا داشتي، الأمينة التنفيذية لمنظمة الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا).



وناقش الجانبان كيفية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في ظل الاصلاحات الواسعة التي تشهدها الدولة في مجال الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.