طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز بمذاق لا يقاوم، يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله.
مقادير كيكة الشوكولاتة والموز:
1 ونصف كوب موز مهروس
2 ملعقة بيكينج صودا
نصف كوب كاكاو
رشة ملح
1 كوب سكر بيضة
1 ملعقة فانيليا
1 ونصف كوب دقيق
نصف كوب عين جمل مطحون
1 كوب شوكليت شيبس
ربع كوب زيت
للتقديم
سكر بودرة
عين جمل
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والموز :
* تضاف في العجان المكونات الجافة الباكينج صودا والكاكاو ورشة الملح والسكر والفانيليا والدقيق وعين الجمل مطحون
* يضاف الموز المهروس والبيض والزيت والشوكليت شيبس
* توضع العجينة في صينية الخبز
* تخبز لمدة 25 - 35 دقيقة
* يرش السكر البودرة والعين جمل وتقدم بالهنا
مقادير كيكة الشوكولاتة والموز:
1 ونصف كوب موز مهروس
2 ملعقة بيكينج صودا
نصف كوب كاكاو
رشة ملح
1 كوب سكر بيضة
1 ملعقة فانيليا
1 ونصف كوب دقيق
نصف كوب عين جمل مطحون
1 كوب شوكليت شيبس
ربع كوب زيت
للتقديم
سكر بودرة
عين جمل
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والموز :
* تضاف في العجان المكونات الجافة الباكينج صودا والكاكاو ورشة الملح والسكر والفانيليا والدقيق وعين الجمل مطحون
* يضاف الموز المهروس والبيض والزيت والشوكليت شيبس
* توضع العجينة في صينية الخبز
* تخبز لمدة 25 - 35 دقيقة
* يرش السكر البودرة والعين جمل وتقدم بالهنا