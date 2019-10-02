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مرأة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:01 م
2ظهرا )))أسهل طريقة
2ظهرا )))أسهل طريقة لعمل كيك الشوكولاتة والموز
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز بمذاق لا يقاوم، يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله.

مقادير كيكة الشوكولاتة والموز:

1 ونصف كوب موز مهروس
2 ملعقة بيكينج صودا
نصف كوب كاكاو
رشة ملح
1 كوب سكر بيضة
1 ملعقة فانيليا
1 ونصف كوب دقيق
نصف كوب عين جمل مطحون
1 كوب شوكليت شيبس
ربع كوب زيت
للتقديم
سكر بودرة
عين جمل

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والموز :

* تضاف في العجان المكونات الجافة الباكينج صودا والكاكاو ورشة الملح والسكر والفانيليا والدقيق وعين الجمل مطحون

* يضاف الموز المهروس والبيض والزيت والشوكليت شيبس

* توضع العجينة في صينية الخبز

* تخبز لمدة 25 - 35 دقيقة

* يرش السكر البودرة والعين جمل وتقدم بالهنا
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