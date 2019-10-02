طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل كيكة الشوكولاتة والموز بمذاق لا يقاوم، يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله.



مقادير كيكة الشوكولاتة والموز:



1 ونصف كوب موز مهروس

2 ملعقة بيكينج صودا

نصف كوب كاكاو

رشة ملح

1 كوب سكر بيضة

1 ملعقة فانيليا

1 ونصف كوب دقيق

نصف كوب عين جمل مطحون

1 كوب شوكليت شيبس

ربع كوب زيت

للتقديم

سكر بودرة

عين جمل



طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة والموز :



* تضاف في العجان المكونات الجافة الباكينج صودا والكاكاو ورشة الملح والسكر والفانيليا والدقيق وعين الجمل مطحون



* يضاف الموز المهروس والبيض والزيت والشوكليت شيبس



* توضع العجينة في صينية الخبز



* تخبز لمدة 25 - 35 دقيقة



* يرش السكر البودرة والعين جمل وتقدم بالهنا