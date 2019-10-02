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مرأة

اللون الطبيعي سر لمعان ونظافة أسنان الفنانين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكدت الدكتورة أية زايد أخصائية تجميل وزراعة الأسنان بالقصر العيني أن ابتسامة هوليود أصبحت الأكثر رواجا وطلبا بين نجوم الوسط الفني الذين يحرصون باستمرار على المتابعة والعناية بأسنانهم معها بشكل دوري خاصة أنها تعتمد في عملها مع نجوم ونجمات الوسط الفني تحديدا علي أدوات وأجهزة مختلفة من حيث العناية بأسنانهم .

وقدمت أية زايد العديد من النصائح للفنانات في مهرجان " Egypt eye on fashion " الذي حضره النجم أحمد زاهر ودوللي شاهين والمطرب محمد نور وراندا البحيري وأمل رزق ومروة عبدالمنعم ونجوم آخرون .

وأضافت : الاهتمام بالأسنان أصبح ضرورة ملحة لأنها محور لفت الأنظار وسر الثقة بالنفس عن طريق الوصول الي الابتسامة الأقرب الي الطبيعية من حيث درجة اللون الابيض والتفاصيل الطبيعية للاسنان وهذا ما يحتاجه باستمرار نجوم الوسط الفني.

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