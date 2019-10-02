Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: جرعات الستاتين يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر هشاشة العظام

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
دراسة: جرعات الستاتين
دراسة: جرعات الستاتين يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر هشاشة العظ
Advertisements
أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن عقار الستاتين، وهو نوع من الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يكون بمثابة عامل مساعد في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وذكرت الدراسة – التى نشرت في عدد أكتوبر من مجلة حوليات الأمراض الروماتيزمية - أن تناول جرعات أعلى من الأدوية التي تخفض نسبة الكوليسترول وتؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بهشاشة العظام.

وأوضح الدكتور "مايكل لوتنر"، الأستاذ فى قسم الأبحاث السريرية للغدد الصماء والتمثيل الغذائي في جامعة فيينا الطبية (MedUni) "أن عقار "الستاتين" المخفض للكوليسترول فى الكبد ، يعمل على تخفيض مستوياته فى الدم أيضا ".. فيما قالت الدكتورة "ألكسندرا كاوتزكي ويلر ، خبيرة في الطب الجنساني والغدد الصماء، "نعلم أن التركيزات المنخفضة لهرمونات الجنس خاصة انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث هي السبب الرئيسي لزيادة هشاشة العظام لدى النساء وهناك علاقة مماثلة بين كثافة العظام وهرمون التستوستيرون.

وقام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 7.9 مليون نمساوي من عام 2006 إلى عام 2007.. وقال "كاسبار ماتزولد"، الباحث فى"مركز التعقيد للعلوم" في فيينا : "لقد استبعدنا من هذه البيانات الضخمة مجموعة ممن تناولوا عقاقير الاستاتين بانتظام لمدة عام على الأقل".

وفي خطوة أخرى، قام الفريق متعدد التخصصات بتصفية تشخيص هشاشة العظام .. ووجدوا ارتباطًا بين جرعة الستاتين وتواتر مرض هشاشة العظام .. وأشار الباحثون إلى أنه "في مجموعات الجرعات المنخفضة ، كان عدد حالات هشاشة العظام أقل من المتوقع".. في جرعات تصل إلى 10 ملليجرام من عقاقير "الستاتين"، " لوفاستاتين"، "برافاستاتين" ، "سيمفاستاتين"، أو"روسوفاستاتين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البلوغ متأخرا للأطفال يؤثر على كثافة العظام .. لن تصدق

ترشيحاتنا

قادمة من دبي.. مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة ركاب في العالم اليوم

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني

بالأسباب.. نادر شوقي يكشف تفاصيل غياب حسام غالي عن دكة الجونة

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

عرض فيلم الممر حصرياً على ON E وDMC بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

فتاة تظهر بـ البكيني في شوارع الكويت.. والداخلية ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي