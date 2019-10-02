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برلمان

برلماني يطالب بمجازاة محصلين الكهرباء المتسببين في أزمة التقديرات الجزافية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل نقل البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حول معاناة المواطنين من التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء، مما يشكل ضغوطًا متزايدة عليهم، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء.

وأشار زين الدين إلى أن بعض المحصلين يتكاسلون أو يتعمدون ترك قراءة العداد والتحصيل لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يتسبب في النهاية في دخول المواطن في شريحة استهلاك أعلى، مطالبًا بمجازاة المحصلين المتسببين في مثل هذه الفوضى.


وأكد أن اعتماد برنامج القراة الموحدة والشحن الموحد من قبل وزارة الكهرباء والتوسع في تطبيقه، سينهي عصر تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، ويجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية، إضافة إلى توفير أعلى معدلات الدقة، والتدخل البشري لن يكون موجودا.

وأضاف النائب أن التوسع في العدادات الحديثة سيساهم في حل المشكلة، لانها تعرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي،مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم في قيمة الاستهلاك
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